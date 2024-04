Siracusa, a Villa Reimann si presenta il libro "Marinusa" di Luisa Gennaro e Filippo Bozzali

L'Associazione Christiane Reimann ha organizzato a Villa Reimann, a Siracusa, il prossimo venerdì 19 con inizio alle ore 18 un incontro con gli scrittori LUISA GENNARO e FILIPPO BOZZALI che dialogheranno con Gianni STORNELLO presentando il loro libro MARINUSA edizioni MAURIANE, un’opera con una scrittura agile e viva che narra di luoghi che emanano un’essenza senza tempo; luoghi dove la realtà sembra incanalarsi verso direttrici già segnate. Marinusa è questo. Il mito e la legenda abitano Marinusa, una cittadina dell’estremo sud della Sicilia. Un luogo che tutti vorrebbero abitare e dove in fondo un poco tutti abitiamo; il luogo dove anche il lettore deciderà di andare attratto dalla bellezza di una donna. Nel romanzo ricorrono termini in lingua siciliana senza alcuna traduzione per mantenere una buona armonia nella lettura.

Per partecipare basta prenotare al 389 1620471. L'ingresso è libero.