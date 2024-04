Commando assalta distributore di benzina a Barletta

Un commando di tre persone, incappucciate e armate di fucile, la notte scorsa ha rapinato un distributore di benzina lungo la Strada Statale 16, nei pressi dello svincolo di Barletta Sud. I malfattori si sono fatti consegnare l'incasso dal dipendente, per poi fuggire via con il bottino, pari a sette mila euro. Non ci sono feriti. Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato che ha acquisto le immagini di videosorveglianza del distributore.