Conte (M5s) a Corigliano - Rossano: "Non siamo l'antipolitica"

"Non siamo l'antipolitica, siamo la buona politica". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, intervenendo a Corigliano-Rossano ad un incontro con i gruppi territoriali."Siamo orgogliosi - ha aggiunto - dei nostri principi. Al centro, per noi, c'è la lotta per la legalità e contro la corruzione. Il Governo non prenda in giro i calabresi. Lavoriamo per le infrastrutture che servono. Ed i tagli alla sanità sono inaccettabili per la Calabria, che è in testa alle classifiche per la fuga dei cittadini per curarsi altrove".