'Biden frena per il momento la risposta di Israele all'attacco dell'Iran. "Esigeremo un prezzo nel modo e nel momento che ciconviene", avverte però il ministro Gantz. Teheran non vuole"impegnarsi in un conflitto" con gli Usa ma si riserva di"rispondere" a eventuali operazioni militari americane, afferma la delegazione iraniana all'Onu. Quella israeliana chiede al Consiglio di sicurezza "tutte le sanzioni possibili" contro Teheran.