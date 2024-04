Massima allerta anche in Italia dopo l'attacco dell'Iran aIsraele, con un aggiornamento degli obiettivi sensibili da tenere sotto controllo. Piantedosi ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, coi vertici delle forze di polizia e dell'intelligence. Stasera si riuniranno le commissioni Esteri di Camera e Senato, con le audizioni di Tajani e Crosetto