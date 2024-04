'Si apre oggi a New York il processo penale per Trump, il primo per un ex presidente Usa. Il tycoon è accusato di 34 capi di imputazione, in particolare di aver falsificato documenti aziendali per nascondere un pagamento di 130.000 dollari fatto alla pornostar Stormy Daniels affinché non rivelasse la loro relazione. Trump ha già definito "sacchi di spazzatura" i due testimoni chiave del processo.