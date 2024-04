Catania, trovato con una cesoia nello zaino: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un pregiudicato 34enne di Catania per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Alle 20.30 circa di sabato, i Carabinieri che stavano pattugliando la via Cristoforo Colombo notavano a distanza un uomo interamente vestito di nero che si aggirava, con fare guardingo, tra alcune autovetture in sosta soffermandosi, in particolare, su una Alfa Romeo Giulietta. Insospettiti da tale atteggiamento decidevano, quindi, di procedere al suo controllo. L'uomo appariva sin da subito nervoso ed insofferente durante gli accertamenti dei militari dell’Arma, che pertanto, hanno voluto approfondire le verifiche con una perquisizione. Tale operazione, come sospettato, ha definitivamente confermato l’ipotesi dei Carabinieri, in quanto, all’interno dello zaino che portava sulle spalle, hanno trovato una cesoia di colore rosso. Il possesso ingiustificato di quell’arnese, solitamente utilizzato per commettere furti, ed i precedenti per reati contro il patrimonio dell’uomo hanno, quindi, portato i Carabinieri a procedere al sequestro della cesoia ed alla denuncia del 34enne.