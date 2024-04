Ragusa, avevano attrezzature per rubare auto: denunciati 4 catanesi

Il personale della Squadra Volante della Questura di Ragusa ha denunciato in stato di libertà 4 catanesi, di 45, 35, 33 e 22 anni, in quanto trovati in possesso di strumenti atti a forzare le serrature delle auto.

Il controllo è avvenuto in piena notte, intorno alle 2.30, in una via centrale di Ragusa; gli Agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo della Fiat Panda sulla quale viaggiavano i quattro catanesi, già noti alle forze dell’ordine.

I poliziotti, insospettiti per la presenza dei quattro soggetti in quell’ora e in quel luogo, hanno perquisito la loro autovettura; nel corso della perquisizione hanno rinvenuto diversi strumenti atti ad aprire serrature e ad asportare autoveicoli che sono stati subito sequestrati; tra i vari oggetti sequestrati vi è anche uno scanner per la lettura delle centraline delle automobili “OBDII”, un dispositivo di avviamento di emergenza e altri attrezzi, alcuni dei quali opportunamente modificati per intervenire sul nottolino di accensione dei veicoli.