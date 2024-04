I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato alla guida del proprio veicolo a un posto di blocco, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di cocaina, che è stata sequestrata. Dopo la convalida dell'arresto, è stato condotto in carcere.