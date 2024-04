Giacomo Tumbarello è il nuovo vice sindaco di Marsala

E' Giacomo Tumbarello il nuovo Vice Sindaco di Marsala. La nomina arriva a seguito delle dimissioni di Valentina Piraino, avvenute l'8 aprile scorso.

L'esordio dell'Assessore Tumbarello, in veste di Vice Sindaco, è avvenuto all'assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio di Trapani per l'approvazione del bilancio. il Sindaco Massimo Grillo non era presente perché impegnato con il Vinitaly a Verona. Nei prossimi giorni, con il rientro del primo cittadino, potrebbe essere completato l'assetto di Giunta.