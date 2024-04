Area industriale Modica-Pozzallo: venerdì gli “ Stati Generali” delle Zone Economiche Speciali

Venerdì 19 aprile alle 18 appuntamento importante per il mondo dell’imprenditoria ragusana e siracusana. Nella sala conferenze di Caffè Moak nella zona industriale Modica – Pozzallo si terranno gli stati generali dell’imprenditoria legata alle ZES, zone economiche speciali. Sarà l’occasione per confrontarsi condividendo esperienze e problematiche ma soprattutto, grazie alla presenza dei vertici regionali di settore, sarà possibile sottoporre dubbi e quesiti circa l’accesso a finanziamenti e l’acquisto di lotti ZES per nuovi insediamenti. L’incontro, voluto dalla CNA di Ragusa nelle persone del Presidente Santocono e del Segretario Territoriale Caccamo, vedrà la presenza dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Edi Tamajo, del Direttore Generale dell’Assessorato, Carmelo Frittitta,del Commissario IRSAP Marcello Gualdani, del neo Commissario ASI Salvatore Nicotra e del Direttore IRFIS Giulio Guagliano. Previsti il saluto del Sindaco di Modica, Maria Monisteri e l’intervento dell’Onorevole Ignazio Abbate che si è fatto promotore dell’iniziativa accogliendo l’invito della CNA che sarà rappresentata anche dal delegato nazionale al mezzogiorno, Maurizio Crimi. “Sarà un momento importantissimo – commenta il parlamentare della DC – perché rappresenta una svolta nei rapporti tra imprenditoria, politica e associazioni di categoria. Parleremo degli insediamenti, vecchi e nuovi, dei bandi in uscita e delle possibilità di espansione di un’attività all’interno della ZES. Ringrazio Caffè Moak per aver messo a disposizione la propria struttura e invito qualsiasi impresa sia artigianale, sia industriale che commerciale a partecipare perché l’occasione è veramente unica e senza precedenti”.