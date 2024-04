Catania, accattonaggio molesto: denunciate due persone

Nel pomeriggio di domenica, durante i servizi di controllo del territorio, una pattuglia di agenti delle Volanti della Questura di Catania è stata inviata in corso Italia a seguito della segnalazione di due extracomunitari che si sono mostrati molesti nel chiedere l’elemosina, con atteggiamento peraltro vessatorie.

Giunti sul posto, nei pressi di piazza Verga, i poliziotti hanno subito individuato la persona che ha richiesto il loro intervento che ha fornito indicazioni agli agenti sui due soggetti, poco distanti, nella stessa piazza.

I due, fermati dell’equipaggio intervenuto, essendo privi di documenti sono stati successivamente identificati presso gli uffici della Polizia Scientifica.

In particolare si tratta di due giovani pakistani, senza fissa dimora, uno richiedente protezione internazionale e l’altro irregolare sul territorio nazionale. Quest’ultimo è stato accompagnato presso gli uffici delle Volanti di San Giuseppe La Rena per ulteriori accertamenti, all’esito dei quali gli è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni.

Per il loro comportamento manifestato in strada, i due stranieri sono stati denunciati allo stato libero per il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio.