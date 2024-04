Modica, il sindaco: Piazza Mediterraneo a Marina sarà completata entro giugno

Saranno completati entro il mese di giugno - probabilmente il 2 giugno - i lavori di riqualificazione di Piazza Mediterraneo a Marina di Modica dove si è svolto un sopralluogo con tutti gli "attori" di un'opera pubblica che, ha detto l'onorevole Ignazio Abbate, sarà la prima completata e consegnata in provincia di Ragusa con i fondi del PNRR. A Marina si sono dati appuntamento il sindaco di Modica, Maria Monisteri, quasi tutti gli assessori della Giunta, i rappresentanti dei commercianti, il presidente di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada. Presente, ovviamente, anche il rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori. Il vicesindaco, Giorgio Belluardo, ha anche rassicurato sulla questione dei parcheggi.

Oltre al parcheggio esistente nella zona di via del Mughetto, è stata individuata un'area dietro la caserma dei Carabinieri (circa 150 posti auto), e una nella zona di via Flavio Gioia per 200 posti. Non resta che attendere la conclusione dei lavori e "collaudare" Piazza Mediterraneo con l'arrivo dei primi vacanzieri.