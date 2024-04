Cirillo: "Non si ferma la macchina del fango contro la Democrazia cristiana"

"Toccato il fondo da 'Il Fatto Quotidiano' di stamattina che associa una vicenda di violenza sessuale alla politica, inserendo nel titolo il nome di Cuffaro". Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC in Sicilia, in merito ad un articolo pubblicato nelle scorse ore dal giornale 'Il Fatto Quotidiano'.

"L'On Paolo Colianni, come in Sicilia è noto a tutti, non è mai stato politicamente vicino a Cuffaro; è stato assessore della sua giunta su designazione di un altro partito. Continua il volgare discredito e il tentativo di associare quotidianamente il nome del segretario nazionale della DC a notizie che ne possano ledere l’immagine. Malgrado siamo abituati a questa campagna di fango non intendiamo assuefarci. Da tutti vengono fuori ogni giorno discriminazioni diffamatorie che tendono a colpire la Democrazia Cristiana e il suo leader. Rassegnatevi non ci fermerete", conclude.