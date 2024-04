Scherma Modica, Ottavia Iacono vince a Trapani la prova regionale gold assoluta di fioretto

Un weekend “rosa” quello appena trascorso per la Conad Scherma Modica, con in auge le ragazze del fioretto femminile in tutte le categorie dagli under14 agli assoluti. Si è cominciato venerdì a Trapani, nella suggestiva location della caserma dell’Aeronautica Militare 37º Storno, con l’hangar di manutenzione degli aerei che ha ospitato le pedane della prova di selezione regionale assoluta gold. Vittoria per Ottavia Iacono in finale sull’altra modicana Cecilia Raunisi, le quali occupando i due gradini più alti del podio si assicurano due dei tre pass disponibili per la prova nazionale gold assoluta a Terni nel mese di maggio. Percorso netto per Ottavia, che dopo aver riportato tutte vittorie nel girone preliminare entra in gara direttamente ai quarti di finale superando l’altra modicana Carla Scarso 15/12, poi in semifinale ha la meglio sulla catanese Campanile per 15/10, prima di affrontare e vincere l’altro derby modicano in finale per 15/13. Sabato erano le pedane saudite di Ryad, dove si svolgeva il Campionato del Mondo under17 di fioretto femminile, a vedere impegnata Milana Stepovyk. La ragazza ucraina che si allena a Modica oramai da più di due anni ha ottenuto un buon 14º posto finale, dopo aver vinto nel tabellone da 64 sulla rumena Adoch 12/8, nei 32 contro la forte giapponese Kubota 15/9, è stata fermata dalla canadese Zhang alle porte della finale ad otto. Infine domenica a Rovigo, nella 2º prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport era impegnata Sofia Spadaro nella categoria bambine fioretto, a pochi giorni dalla vittoria del titolo regionale di categoria. Anche in terra veneta Sofia ha dimostrato le sue ottime qualità, partendo dai preliminari dove ha riportato una sola sconfitta nell’ultimo assalto del girone, probabilmente per troppa fretta di finire. Nei primi turni dell’eliminazione diretta vinceva 10/2 contro la veronese Camasta e poi 10/8 contro la frascatana Prodosmo. Nell’incontro che valeva l’accesso nella finale ad otto, causa l’evitabile sconfitta iniziale, toccava affrontare la forte veneziana Piccoli, testa di serie n.2 e vincitrice della prima prova nazionale. Assalto partito in salita per la modicana che si trovava subito sotto 0/4, prima di ritrovare le redini del match e iniziare una rimonta che la riportava sull’8 pari. A quel punto una indecisione arbitrale non l’ha certamente favorita, con l’avversaria che chiudeva l’assalto per 8/10. Un buon 11º posto finale per Sofia, che ha dimostrato anche in questa prova di poter tirare alla pari con le più forti della categoria, cosa che lascia ben sperare per il prossimo Campionato Italiano di categoria, a Riccione nei primi giorni di maggio.