Sangiuliano all'Inda: "Teatro greco di Siracusa? Superpotenza culturale"

"Un appuntamento speciale quello di questa edizione perche' incrocia le celebrazioni dei 110 anni delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco, allestite in epoca moderna, dalla prima del 1914". Lo ha scritto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha inviato un messaggio alla Fondazione Inda, al presidente, Francesco Italia, nonche' sindaco di Siracusa, ed al cda della Fondazione, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 59esima stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa. "Un continuo successo - scrive il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - che richiama il pubblico da tutte le latitudini e che e' ormai, da decenni, un'eccellenza nel panorama mondiale degli spettacoli teatrali con in piu' quell'elemento, in cui io credo molto, che e' dato dal legame tra il nostro patrimonio artistico e il teatro. Quello che oggi presentate e', infatti, una rassegna di rappresentazioni teatrali che avviene all'interno di uno dei teatri di pietra piu' importanti del mondo, il Greco di Siracusa, con un cartellone che rappresenta l'essenza della cultura occidentale, che ricorda l'origine della nostra civilta' nata proprio nel mondo greco-romano". Il ministro della Cultura descrive l'Italia come una superpotenza culturale: "Quando descrivo e parlo della nostra nazione quale una vera e propria superpotenza culturale, non faccio riferimento alla nozione storica tardo ottocentesca, ma ad una realta' oggettiva. Il fatto che la penisola italica, al centro del Mediterraneo, ha visto il succedersi storico di tante civilta', ciascuna della quali ha lasciato qualcosa di importante, in termini artistico culturali, tra cui il Teatro Greco di Siracusa nella doppia accezione: le sue pietre, che a distanza di millenni ci parlano e rappresentano la testimonianza visiva e storica di quello che e' stato e la tradizione dello spettacolo teatrale che vive nella citta' di Siracusa, tra i suoi abitanti, nelle sue strade e piazze".