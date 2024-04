Abusivismo, opera di demolizione alla Case popolari di Siracusa

Nell’ambito delle costanti iniziative tese al ripristino delle condizioni di legalità e di rispetto delle regole, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle adiacenze delle palazzine di edilizia popolare, è stato disposto l’abbattimento di baracche abusive in alcune zone ove, nel tempo, sono stati costruiti manufatti che contribuiscono ad alimentare un’immagine di diffuso senso dell’illegalità e di degrado urbano.

Dalla mattinata odierna, così come è già avvenuto il 23 marzo e 3 aprile scorsi, è in corso un’operazione di demolizione e bonifica, coordinata dalla Questura di Siracusa, con l’impiego di personale del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine, oltre che delle forze dell’ordine territoriali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

L’operazione, svolta con il supporto di personale e funzionari del Comune e dell’ASP, vedrà l’impiego di mezzi d’opera messi a disposizione dal Comune che stanno demolendo i manufatti abusivi.

L’operazione di oggi consentirà il ripristino delle condizioni di salubrità, igiene e legalità in aree sensibili ove la presenza dello Stato deve essere riaffermata con decisione.