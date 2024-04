Scoppia una rissa in piazza Manin a Vittoria: un arresto e tre denunciati

Nella serata del 15 aprile 2024 è stata segnalata una rissa a Vittoria in Piazza Manin.

L’immediato intervento degli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria metteva fine alla rissa e i poliziotti riuscivano a bloccare tre dei corrissanti. Si tratta di due tunisini rispettivamente di anni 34 e anni 31 e un algerino di anni 31.

Un quarto soggetto coinvolto è stato identificato presso l’ospedale di Vittoria, dove si era recato a causa di una ferita da taglio che aveva riportata durante la rissa; si tratta di un cittadino Algerino di anni trentaquattro.

Dai primi accertamenti emergeva che il cittadino tunisino trentaquattrenne fermato dagli Agenti era stato proprio quello che aveva provocato la ferita da taglio all’algerino che si era recato in ospedale.

Gli Agenti del Commissariato di Vittoria procedevano all’arresto del tunisino trentaquattrenne e alla denuncia in stato di libertà a carico degli altri tre.

Sono tuttora in corso le indagini per risalire agli altri autori del reato.