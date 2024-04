Giornata Nazionale della Salute della Donna: visite e consulenze gratuite all'ospedale di Modica

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell'(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

All’iniziativa, rivolta agli ospedali in possesso di Bollino Rosa, aderisce l’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale “Maggiore Nono Baglieri” di Modica, diretta dal dottor Giovanni Cavallo. Giovedì 18 aprile, infatti, si potranno effettuare gratuitamente visite ed ecografie ginecologiche, mentre mercoledì 24, dalle 14 alle 18, sarà il turno delle consulenze per la gestione della menopausa. Sarà possibile, inoltre, prenotare consulenze preconcezionali, per malattie sessualmente trasmissibili ed endometriosi. Le utenti che volessero farlo, possono scrivere una mail all’indirizzo ostetricia.modica@asp.rg.it. Le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento posti. Il reparto di Cardiologia, invece, mette a disposizione in varie giornate visite cardiologiche ed elettrocardiogramma (ci si prenota, di mattina, al numero 0932/448063). La U.O.C. di Radiologia, il 22 aprile, svolgerà degli esami MOC per misurare la densità e la massa ossea (prenotazioni al 0932/448275 – 448032, ogni mattina dalle 11 alle 13).