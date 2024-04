Ars, La Vardera (ScN) si sottopone a test antidroga: " Lo facciano tutti"

"Oggi in Parlamento, su mia iniziativa, i deputati potranno fare il test antidroga, come ho appena fatto io facendo prelevare copiosi capelli. Credo che noi per primi dobbiamo dare l'esempio dicendo che le droghe ci fanno schifo non solo a parole. Ricordo che qualche mese fa in questo palazzo c'era qualcuno che usava le auto blu per comprare la cocaina, le droghe sono la prima fonte di guadagno per le mafie. Mi auguro che anche a Roma i deputati e senatori facciano lo stesso, ma ho qualche dubbio. Io pubblichero' il risultato del test sperando che anche i miei colleghi facciano lo stesso, anche perche' se non si ha nulla da temere perche' non farlo? Abbiamo anche il disegno di legge contro le dipendenze fermo e spero venga approvato quanto prima". Lo dice il vicepresidente della commissione Antimafia all'Ars, Ismaele La Vardera (Sud chiama nord), dopo aver effettuato il test del capello.