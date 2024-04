"No pain, no gain": è vero che senza fatica non c'è progresso?

“No pain, no gain” è un famoso motto inventato da Jane Fonda che, negli anni Ottanta, fece la storia del fitness. Il suo significato ha assunto nel tempo una connotazione sempre più forte e diretta, ma spesso travisata nel mondo del body building. Per ottenere risultati è importante impegnarsi duramente, abbattendo la soglia della fatica per spingersi oltre i propri limiti.

Allenarsi in palestra, così come a casa, richiede costanza e forza di volontà; tuttavia, non sempre è sufficiente. Oltre a sottoporsi a sessioni "dolorosamente" intense, infatti, ci si può affidare ad alcuni integratori che coadiuvano i progressi fisici. Tra queste sostanze ne spicca una di facile reperibilità e di cui tratteremo nel nostro articolo. Oggi, è infatti possibile acquistare Ibutamoren online. Scopriamo insieme perché ciò è importante.

Effetti sulla massa magra

La massa magra, com'è risaputo, permette non soltanto il normale funzionamento dell'apparato muscolare: tra i tanti aspetti, infatti, aiuta anche a mantenere una postura corretta e a prevenire problemi articolari.

Inoltre, l'organismo degli individui che presentano più massa magra che grassa, brucia molte più calorie a riposo, ottimizza l'uso del glucosio e migliora tanto i livelli di glicemia quanto il funzionamento del metabolismo basale.

Com'è stato dimostrato in alcuni studi, Ibutamoren stimola un aumento nella secrezione dell'ormone della crescita, favorendo così lo sviluppo della massa magra da un lato - senza per questo determinare significativi cambiamenti in quella grassa totale o viscerale – e, dall'altro, aumentando la percentuale di densità minerale ossea. Quest'ultimo aspetto, in modo particolare, la rende una sostanza dal potenziale promettente nel trattamento della fragilità ossea.

Effetti sul sonno e sull'addormentamento

Indispensabile per la mente e per il corpo, il sonno gioca un ruolo chiave nei processi ipertrofici e di rigenerazione muscolare. Scopriamo perché.

Stimola la performance intellettiva, migliorando le prestazioni mentali.

Semplifica la gestione dello stress e delle emozioni.

Promuove un maggiore controllo dell'alimentazione.

Abbassa il rischio di sviluppare alcune specifiche patologie.

Con il rallentamento dei ritmi biologici, l'organismo ripristina i suoi livelli di energia e i muscoli si rigenerano. L'ipertrofia muscolare secondaria a qualsiasi modalità di allenamento fisico provoca un aumento della massa generato da microscopici strappi che si verificano all’interno del tessuto; ed è proprio durante il sonno che le cellule "esterne" ai muscoli si legano a quelle danneggiate, creando nuovi filamenti proteici.

L'ormone della crescita, com'è stato dimostrato, promuove il riposo; per questa ragione, si reputa non solo che Ibutamoren migliori in modo esponenziale la qualità del sonno, ma che estenda anche la durata di quello profondo (REM).

Uno studio condotto su 14 partecipanti, per quanto minore, ha rilevato che la somministrazione di 25 mg pro die prima di andare a letto ha portato a un aumento della fase REM rispettivamente del 20% e del 50% nei giovani e negli anziani.

Conclusioni

Per concludere, è vero che il principio del "no pain, no gain" sprona all'azione e spinge a "gettare il cuore oltre l'ostacolo". Questo è un approccio concreto che permette di abbattere la soglia della fatica e superare se stessi, al fine di trarre vantaggi tanto fisici quanto mentali. Tuttavia, combinando ciò a un'integrazione ben strutturata, è possibile non solo ottimizzare i risultati, ma anche mantenerli e beneficiarne nel lungo termine.