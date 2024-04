Emiliano Ricupero: "Infrastrutture sportive per la Pachino del futuro"

“Serve un piano di interventi mirato al rilancio delle strutture sportive perchè i pachinesi hanno bisogno di impianti all’avanguardia”.

A dichiararlo è Emiliano Ricupero, candidato a sindaco di Pachino in vista delle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, in relazione alle strutture comunali che – oggi – presentano problematiche di diversa natura. Il progetto di centro polifunzionale comprende innanzitutto il campo sportivo comunale “Sasà Brancati”, attualmente inagibile per i tifosi a causa del guasto all’impianto elettrico.

“Sullo stadio cittadino – continua Ricupero - esiste un progetto esecutivo per il rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica, oltre all’efficientamento energetico dell’impianto e dei servizi annessi. Con la partecipazione al bando “Sport e periferie” si è tentato di reperire dei finanziamenti, ma ad oggi la struttura è abbandonata a sé stessa, con l’impossibilità per i cittadini di accedervi. Pachino ha una lunga tradizione calcistica che non può essere ignorata da chi amministra il territorio e ha il compito di attrarre risorse economiche per rilanciare il settore”.

Il progetto del centro sportivo polifunzionale, oltre allo stadio comunale, coinvolge anche il palazzetto dello sport e i due campi da tennis compresi nella area.

“Lo sport ha anche una funzione sociale – aggiunge il candidato a sindaco – e funge da strumento preventivo per allontanare i nostri ragazzi da qualsiasi tipo di devianza. L’idea del centro polifunzionale, che comprende le tre strutture sportive di proprietà del comune e oggi gestite da privati, è nata da un confronto tra il nostro gruppo politico e i cittadini. Pachino ha bisogno di proiettarsi al futuro dopo tanti anni di cattiva gestione: ripartiamo soprattutto dai giovani e ascoltiamo le loro istanze, con l’obiettivo di creare anche un indotto turistico-sportivo grazie a strutture moderne e funzionali ai bisogni della comunità”.