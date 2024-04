Educazione stradale per i bambini a Siracusa

L’educazione stradale è concetto da grandi, ma lo si impara da piccoli. È questo lo spirito del parco mobile della sicurezza che dal 17 fino al 19 aprile torna in largo XXV Luglio, a Siracusa.

Iniziativa della Polizia Stradale insieme ad Anas, rientrante nell’ambito degli eventi del “Progetto Icaro”, giunto alla sua 24 edizione. È una delle azioni con cui si diffonde la cultura della sicurezza stradale a scuola ed è rivolta ai piccoli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle prime due classi delle elementari. In questo modo i piccoli partecipanti sperimenteranno “dal vivo” ed attivamente cosa significa muoversi in sicurezza e correttamente su un percorso urbano ed extra urbano attraverso l’utilizzo dei vari mezzi di movimento, indossando le necessarie protezioni individuali, rispettando le segnaletiche verticali ed orizzontali. Una tre giorni all’insegna del messaggio sulla sicurezza stradale, rivolto ai bambini dell’infanzia, dove i piccoli visitatori possono cimentarsi con il percorso stradale allestito grazie alla sensibilità e disponibilità del personale da Anas e potranno visitare i veicoli, le moto e la Lamborghini Huracàn della Polizia Stradale. Ad accogliere i piccoli visitatori ci sarà il “Teatro di strada” nella vicina chiesa di San Paolo.