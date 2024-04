Vandalizzati e messi fuori uso due sportelli Postamat a Catanzaro

Persone non identificate, nella notte, hanno preso di mira, danneggiandoli e mettendoli fuori uso, i due sportelli Postamat posti a destra dell'ingresso del Palazzo della filiale di Poste Italiane sul centralissimo corso Mazzini a Catanzaro.

In particolare, i vandali, una o più persone, si sono accaniti, usando delle pietre o dei sanpietrini, contro i monitor digitali delle due macchine automatiche del circuito di prelievo e pagamento, impedendone l'utilizzo.

A rendersi conto dell'accaduto, già prima dell'apertura degli uffici al pubblico, sono stati i molti correntisti e quanti sin dal primo mattino avrebbero dovuto svolgere delle operazioni o fruire del servizio che hanno subito notevoli disagi.

Sul grave episodio di vandalismo, che è stato denunciato, sono in corso accertamenti allo scopo di risalire agli autori del raid vandalico.