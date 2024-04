Elezioni Europee, De Luca e Castelli candidati in tutti i Collegi italiani

Presentati oggi nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni di Palermo gli otto candidati della lista Libertà nel collegio Isole alle europee dell'8 e 9 giugno.

Cateno De Luca e Laura Castelli, rispettivamente leader e presidente di Sud chiama Nord, saranno candidati in ogni collegio italiano, in prima e seconda posizione.

Seguiranno poi nelle liste di ciascuna circoscrizione, in rigoroso ordine alfabetico, i nomi degli altri candidati. Otto complessivamente quelli presentati oggi per il collegio Isole nella sala dell'Ars.

Oltre a De Luca e Castelli trovano posto nella lista del collegio Isole Piera Aiello, Edy Bandiera, Giulia Ferro, Barbara Ficus, Ismaele La Vardera ed Antonio Parrinello.

Ufficializzato oggi anche l'accordo con il movimento dei Liberal Socialisti che affiancherà Sud chiama Nord nella corsa alle europee.