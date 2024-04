Modica, ritorna lo spettacolo "La Grande Alluvione" di Alessandro Romano

Dopo il successo delle repliche di marzo tutte sold out, ritorna in scena lo spettacolo “La Grande Alluvione”, per la regia e l’adattamento teatrale di Alessandro Romano. Venerdì 19 Aprile e Sabato 20 Aprile, alle 20:30, sempre nel coro della chiesa di Sant’Anna all'Ente Liceo Convitto di Modica, quartiere Dente, Romano insieme agli attori Donatella Liotta, Marta Gugliotta, Giovanni Peligra e accompagnati dalla Fisarmonica di Giuseppe Sarta, racconteranno in maniera poetica, suggestiva e intima, gli attimi di una delle tragedie più grandi della storia di Modica: l’alluvione del 1902. Ispirato dai racconti dello storico Giovanni Modica Scala, Alessandro Romano ha creato uno spettacolo ricco di immagini, suggestioni ed emozioni che ha spinto il pubblico a richiedere altre repliche. La prenotazione è obbligatoria al numero WhatsApp 3347401954. I posti sono limitati.