Ragusa, residenti a Ibla contestano multe Polizia locale

Alcuni residenti di via Giusti, a Ragusa Ibla, protestano per le multe che sono state elevate dalla Polizia locale per "sosta in zona riservata ai residenti senza esporre alcun pass". Le multe sono state comminate il 9 aprile scorso. I residenti nella zona - secondo quanto asseriscono - si sono recati al Comando della Polizia locale per ribadire il fatto di essere residenti a Ragusa Ibla e di avere esposto il pass sul cruscotto delle auto. "Non siamo riusciti a far valere le nostre ragioni - dicono i residenti multati - e ci è stato detto che le contestazioni vanno fatte dopo la notifica della multa con ricorso al giudice di pace. Siamo, comunque, convinti di avere subito una ingiustizia".