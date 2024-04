Siracusa, passa dai domiciliari al carcere per troppe 'evasioni'

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 26enne in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Ragusa.

L’uomo, già ai domiciliari per furto, è gravemente indiziato di reiterate violazioni in quanto è stato sorpreso più volte fuori dalla propria abitazione.

I militari hanno prontamente segnalato le trasgressioni all’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 26enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.