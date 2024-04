Siracusa, il Consiglio comunale approva il Piano triennale delle opere pubbliche

Con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni, il consiglio comunale di Siracusa ha approvato ieri sera il piano triennale delle opere pubbliche, uno degli atti propedeutici al bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 che andrà in discussione lunedì prossimo. Lo strumento, per il quale, sempre a maggioranza, è stata votata anche l’immediata esecutività, ha concluso il suo iter dopo essere stato modificato dall’Assise con l’approvazione di poco più di 20 emendamenti a fronte di quasi 200 interventi proposti dall’Amministrazione.

Questi i cambiamenti decisi nell’ultimo scorcio di seduta (per gli altri si rimanda ai comunicati inviati venerdì scorso alle ore 12,56 e ieri alle 17,30).

Inserito, con un emendamento a firma Garro e Melfi, l’intervento per la riqualificazione dell’impiantistica e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport “Concetto Lo Bello” per un importo di poco più di 300mila euro finanziato con fondi regionali. Altro emendamento, sempre a firma Garro e Melfi, per la riqualificazione della piscina piccola della Cittadella dello Sport, con la previsione indicata da Scimonelli di manutenzione ordinaria e straordinaria di spogliatoi e servizi igienici; e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici della piscina olimpionica “Paolo Caldarella” per un importo di 1milione e 500mila euro da finanziare attraverso il Credito sportivo.

Altra modifica approvata è quella a firma Bonafede per lavori di sistemazione della via Pordenone: quantizzati in poco più di 176mila euro, i lavori restano subordinati a finanziamenti esterni. Sempre primo firmatario Bonafede, approvato l’intervento di razionalizzazione e ottimizzazione dell’incrocio di piazzale Carmelo Gangi per assicurare maggiore sicurezza all’attraversamento pedonale: prevista una spesa di 500mila euro da fondi esterni.

Primo firmatario Luigi Cavarra, approvato l’emendamento che prevede la riqualificazione di piazza Leonardo Da Vinci al fine di dare un maggiore decoro architettonico e assicurare una maggiore sicurezza: spesa prevista 600mila euro, con fondi esterni.

Primo firmatario Leandro Marino, approvata l’illuminazione pubblica sul tratto nord di via Luigi Monti: intervento stimato in 200mila euro con risorse comunali, regionali o statali. Con altri due emendamenti sempre di Marino, il Consiglio ha inserito nel Piano la manutenzione straordinaria di alcune strade del Villaggio Miano: si tratta delle vie Monte Cammarata e Monte Sparagio; di via Monviso e via Antelao. Ciascuna di queste opere ha un importo di 151 mila euro da reperire tra gli stanziamenti nazionali, regionali o comunali ed è stata prevista per il 2025.

Dedicato ai lavori stradali anche l’ultimo emendamento, illustrato in aula da Francesco Vaccaro, con il quale si prevede una spesa di 400 mila euro, con fondi non comunali, per la manutenzione del vie Aldo Carratore e Mascalucia.

Concluso l’esame delle proposte di modifica, il presidente Alessandro Di Mauro ha messo ai voti la proposta emendata.

(Nella foto in primo piano Nadia Garro di Sud chiama Nord)