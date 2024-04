Alla guida senza il casco a Catania: multe e 5 veicoli sotto sequestro

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città. Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti della Questura, in relazione alle direttive impartite dal Questore di Catania, nei giorni scorsi, hanno intensificato i servizi che hanno un’incidenza sui livelli di sicurezza percepita da parte della cittadinanza.

In particolare, gli agenti del Commissariato Centrale, in sinergia con la Polizia Locale, hanno rafforzato quei servizi volti alla verifica del rispetto dell’uso del casco alla guida dei motoveicoli.

A tal proposito, sono stati effettuati, nei giorni scorsi, diversi posti di controllo principalmente tesi al contrasto della citata fattispecie che rappresenta, ancora, un diffuso malcostume.

Da tali servizi scaturiscono poi ulteriori accertamenti, allorquando, alla guida, o comunque a bordo, dei veicoli vengono identificati soggetti con pregiudizi di polizia.

In questi giorni, in zona centro storico, sono stati sanzionati 5 soggetti in quanto alla guida di ciclomotori senza casco, pertanto, sono stati operati altrettanti fermi amministrativi dei mezzi.

Si è, altresì, proceduto in un altro caso al sequestro del mezzo poiché dal controllo è emerso che il conducente, non solo circolava senza indossare il casco, ma che il mezzo era già sottoposto a fermo amministrativo ed a sequestro, pertanto, la conseguente misura sarà finalizzata alla confisca.

Oltre a ciò, sono state elevate altre 2 contestazioni per guida senza copertura assicurativa, inoltre, è stato elevato un verbale per incauto affidamento, uno per guida con patente scaduta di validità, due per guida senza documenti al seguito.

Nel corso del servizio, durante il quale sono stati fermati e controllati decine di veicoli, sono state identificate 12 persone, alcune di esse con precedenti e rilevate 16 contravvenzioni alle norme del Codice della Strada, che hanno comportato altrettante sanzioni.

In particolare, le infrazioni maggiormente riscontrate riguardano la guida senza casco, la mancanza di copertura assicurativa e/o di revisione del veicolo, la guida con patente scaduta e mancanza dei documenti al seguito.