Modica, al Caffè Letterario Quasimodo serata dedicata al pittore Guido Cicero

Il Caffè letterario Quasimodo di Modica dedicherà alla pittura il XIV° Sabato letterario che si terrà a Modica il 27 aprile, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura. Al centro della serata, dopo il saluto del Presidente Domenico Pisana, ci sarà il pittore Guido Cicero. L'incontro si svolgerà osservando il pittore Guido Cicero, in azione tra pittura musica, mentre realizza un dipinto.

Durante l’esecuzione dell’opera, dialogheranno con l’artista Licia Oddo, storico e critico dell’arte, il Maestro Salvo Bonnici e il poeta Giuseppe Macauda, componente del Caffè Quasimodo. Ci sarà anche la partecipazione del Maestro Lino Gatto, alla chitarra, e degli attori Daniele Cannata ed Annamaria Cerruto.

Nella sua continua ricerca artistica Guido Cicero passa dall’impressionismo al realismo. Tante sono le personali e collettive di pittura e fotografia fatte per tutto il territorio nazionale.

Parlando di Guido Cicero all’ Expo di Mantova del 2021, Vittorio Sgarbi ha scritto: “…il suo lavoro si fa interprete del mondo, prezioso veicolo di emozioni e riflessioni. Guarda al futuro pur mantenendo le solide basi della tradizione artistica. La sua coloristica e la sua creatività lo porteranno a raggiungere nuovi traguardi importanti”.

“Dal 1969 ad oggi Guido Cicero – afferma Domenico Pisana – ha partecipato a 70 mostre tra Personali e Collettive, fra le quali si segnalano la Biennale di Firenze ‘Arte Figurative e Scultura’ all’Istituto degli Innocenti; la Biennale Internazionale d’arte contemporanea ‘Mantova Artexpo’ presso Museo Diocesano Francesco Gonzaga con Philippe Daverio. Paolo Levi, Marco Rebuzzi, Sandro Serradifalco e Vittorio Sgarbi; la 58° Biennale di Venezia Padiglione Armeni a cura dello storico e critico d’arte Giorgio Gregorio. Guido Cicero ha conseguito anche diversi riconoscimenti, tra i quali, nel 2019, il ‘Premio Eccellenza Europea delle Arti’ presso la ‘Galerie Thuiller’ Parigi a cura dei critici Paolo Levi e Sandro Serradifalco, e nel 2020 il Premio ‘Notti Felliniane’ 1° Classificato, Galleria Internazionale Area Contesa Arte via Margutta Roma a cura di Teresa e Tina Zurlo.