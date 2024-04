Ragusa, è morto a 88 anni Giuseppe Leone: icona della fotografia d'autore

È morto a Ragusa il fotografo Giuseppe Leone. Aveva 88 anni. Figura originale di fotoreporter ha raccontato la Sicilia, il suo paesaggio, il mondo contadino, la condizione della donna ma anche la cultura: era amico di Leonardo Sciascia, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino. È proprio Sciascia che lo introduce nella editoria che conta: nel 1983 pubblica per Electa “La Contea di Modica” con testo dello stesso scrittore di Racalmuto e “Piazza Armerina medievale” con testo di Ignazio Nigrelli. Al contrario di tanti altri grandi fotografici siciliani suoi contemporanei, decide di non lasciare la sua Ragusa dove continua a tenere il suo studio. I suoi scatti, prevalentemente in bianco e nero, sono stati portati in giro anche all'estero con mostre di successo e sono state raccolte in vari libri. Sono oltre 60 i volumi che riportano le foto di Leone che era ancora un bambino quando ha cominciato a scoprire il fascino dell'obiettivo. Figlio dell'organista della chiesa madre di Ragusa, che aveva pensato per lui un futuro da pittore, era attratto dalle scene dei matrimoni. A 14 anni è stato accolto nella bottega di un fotografo ragusano. Da allora la camera oscura è stata la sua compagna di vita. Poi Leone ha aperto un suo studio e si è dedicato al paesaggio ibleo, alle campagne con i muri a secco e alle testimonianze del barocco. Da allora non si è mai fermato. Proprio ieri sera era stata inaugurata a palazzo Zacco, sede del museo di Ragusa, la città che ha tanto amato, una sua mostra di foto sul mondo contadino.