Modica, stop a bus turistici e mezzi pesanti nel centro storico: c'è l'ordinanza

Giro di vite dell’amministrazione comunale e della Polizia locale in relazione al traffico pesante nel centro storico di Modica. E’ stata, infatti, firmata dal comandante della Polizia locale, Rosario Cannizzaro, una ordinanza che stabilisce il divieto di transito nel centro storico ai mezzi pesanti (eccetto quelli adibiti a carico e scarico in Corso Umberto), ai bus turistici e a quelli di linea a partire da lunedì 22 aprile. La decisione è stata presa in attesa che il Consiglio comunale approvi il Piano urbano di mobilità sostenibile per rendere più vivibile il centro storico e maggiormente fruibile dai visitatori e dai residenti. I bus turistici provenienti dalla via Modica-Ragusa faranno capolinea nel piazzale Falcone-Borsellino per il solo scarico dei passeggeri, quindi si trasferiranno nei parcheggi di via Piano Ceci, adiacenti al cimitero. I bus turistici provenienti da Scicli o da Modica Sorda, proseguiranno fino a piazzale Gramsci (Viale Medaglie D’Oro) dove faranno capolinea e sosta. I bus di linea faranno capolinea al piazzale Falcone-Borsellino, quindi riprenderanno la via Modica-Ragusa.

Si sta predisponendo la relativa segnaletica, mentre l’ordinanza è stata già trasmessa alle altre Forze dell’ordine.

“L’ordinanza – afferma il consigliere comunale Paolo Nigro, che ha seguito l’iter del provvedimento – servirà a rendere più vivibile il centro storico e a liberarlo dai mezzi pesanti e inquinanti. Il prossimo passo sarà la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza già finanziato e che garantirà un controllo perimetrale degli accessi alla città”.