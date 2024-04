"Famiglia, lavoro, giovani": convegno al Duomo di San Giorgio a Modica

“Venerdì prossimo, 19 aprile, alle 19.30, tre temi portanti della società come la Famiglia, il Lavoro e i Giovani, saranno l’asse di riflessione attorno a cui si snoderà un convegno promosso nel Duomo di San Giorgio di Modica.

"Durante l’assise - annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri - per ringraziare un vero esempio di vita che un figlio della nostra Città ha saputo essere per se, per la sua famiglia, per chi lo ha conosciuto e per la comunità, sarà consegnato l’Ercole di Cafeo a Salvatore Maltese, per tutti ‘u ziu Turiddu’. Un uomo di grande sapienza ma soprattutto un’espressione di vera forza di vita e che ha saputo essere un modello ed essenza della Modicanità più vera”