Verso Palermo-Parma, i rosanero devono tornare protagonisti

Il nuovo corso tecnico del Palermo, non ha portato i benefici sperati dalla proprietà del club siciliano, perlomeno non ancora. Il nuovo mister Michele Mignani, subentrato ad Eugenio Corini dopo la sconfitta per 4-3 di Pisa, ha collezionato due pareggi in altrettante panchine, prima con la Sampdoria in casa e poi nella trasferta di Cosenza.

Due segni «X» i quali, soprattutto il secondo, ma alla fine un po’ tutti e due, hanno fatto storcere la bocca all’ambiente rosanero, smanioso di tornare al successo, di riassaporare il gioco brillante di una squadra che ha i mezzi, ma non riesce a sfruttarli in pieno, commettendo errori superficiali e alternando momenti buoni ad altri pessimi.

All’orizzonte si staglia la sfida contro la regina attuale della Serie B, il Parma, che gli osservatori delle quote scommesse sul calcio vedono ormai a un passo dalla Serie A. Nel cuore degli appassionati palermitani, la speranza è diffusa: che questa partita possa rappresentare la riscossa, il ritorno alla ribalta. Anche se il Palermo non parte come favorito, nonostante giochi in casa (con una quota vincente per il Parma di 2.43 e per il Palermo di 2.80, mentre il pareggio è quotato a 3.55), ha le risorse tecniche e mentali per ribaltare le previsioni.

Nella circostanza anche il pubblico dovrà fare la sua parte, spingere Brunori e compagni a dare non solo il massimo, ma qualcosina di più, perché per battere la prima della classe, servirà una prestazione perfetta, senza sbavature, corredata di una determinazione che, ad esempio, a Cosenza si è vista solo a tratti e questo ha comportato l’ennesima rimonta subita dai rosanero in questa stagione.

All’orizzonte ci sono nel complesso cinque battaglie da giocare a mille, dopo il Parma le avversarie saranno Reggiana, Spezia, Ascoli e Sudtirol, tutte squadre più o meno invischiate nella lotta per la salvezza e sulla carta sono gare assolutamente alla portata del Palermo, chiamato a blindare, ma soprattutto a migliorare, l’attuale posizione nei playoff, al fine di regalare gioia e soddisfazione ad un ambiente che di amore per la squadra ne ha davvero tanto!