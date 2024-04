Gli Usa a Israele: ok all'attacco a Rafah per evitare risposte all'Iran

Gli Stati Uniti avrebbero deciso di lasciare che Israele attacchi Rafah in cambio di un impegno del governo Netanyahu a non rispondere su larga scala all'Iran innescando un allargamento imprevedibile del conflitto in Medio Oriente. Lo riferisce la stampa israeliana citando quella del Qatar, le cui fonti sono egiziane. "L'amministrazione americana ha mostrato di accettare il piano precedentemente presentato dal governo occupante riguardo all'operazione militare a Rafah, in cambio del rifiuto di effettuare un attacco su larga scala contro l'Iran", ha detto ad Al-Araby Al-Jadeed una fonte anonima.