Ragusa, scippi e rapine a danno di anziani: arrestati 3 tunisini minorenni

Tre minori tunisini, 16 e 17 anni, erano diventati il terrore delle persone anziane che, a Ragusa, nel mese di gennaio, avevano subìto scippi e rapine. Ora sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile. Durante uno scippo, la vittima era stata strattonata violentemente, rovinando a terra e le era stata strappata la borsa che teneva a tracolla.

In seguito alle relative denunce sporte dalle vittime, gli agenti della Squadra Mobile avviavano immediatamente le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania – acquisendo altresì numerose immagini registrate da diversi impianti di video sorveglianza cittadini ubicati nei pressi delle zone teatro degli scippi .

In particolare, grazie alle dichiarazioni rese dalle persone offese nell’immediatezza dei fatti, alle dichiarazioni di alcuni testimoni che avevano assistito ai fatti di reato in questione e alla minuziosa analisi delle immagini acquisite, i poliziotti riuscivano a ricostruire la dinamica dei reati e ad identificare gli autori della violenta rapina e dei numerosi scippi.

Proprio grazie alle incontrovertibili evidenze investigative i tre minorenni, venivano tratti in arresto per i reati di furto con strappo e rapina aggravata in concorso, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare presso istituto di pena minorile, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Catania su richiesta della competente Procura della Repubblica.

Espletate le formalità di rito, i tre minorenni sono stati condotti presso gli istituti di pena minorili di Catania, Caltanissetta e Palermo, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.