Basket. Virtus Ragusa, parla Brown: con questa difesa andremo lontano, siamo saliti di livello

Da un lato la grande vittoria di squadra di Molfetta; dall’altro l’ultima gara della seconda fase, al PalaPadua contro Angri, che determinerà la griglia playoff. E’ una settimana importante per la Virtus Ragusa in chiave futura. I ragazzi di coach Recupido l’affrontano con la mente lucida, le gambe toniche e la consapevolezza dell’importante successo ottenuto domenica scorsa sul parquet della Dai Optical, agganciata in vetta alla classifica (ma c’è anche Capo d’Orlando).

Fra i trascinatori Marcus Brown, che in Puglia aveva giocato lo scorso anno: “Motivazioni particolari? Il mio unico obiettivo era vincere - dice la guardia ragusana - e sono molto contento di aver portato a casa i due punti contro una formazione tosta. Abbiamo giocato bene, eravamo concentrati sin dall’inizio, c’è stata grande applicazione difensiva e nei momenti difficili siamo rimasti uniti. Abbiamo fiducia nello staff e in noi stessi - ripete Brown -. Sapevamo dell’importanza della partita”.

L’americano è apparso brillante in attacco, ha rischiato qualcosina nel finale per aver commesso il quarto fallo, ma ha guidato la squadra anche in termini di assist. Più in generale, la Virtus sa di poter contare sulla classe di un ragazzo che ha messo a disposizione del gruppo e dello staff tutte le sue qualità: “Angri per noi è un’altra partita importante - dice Brown -. Abbiamo perso la gara d’andata in casa loro e in questo momento stanno lottando per un posto nei playoff. Dobbiamo rimanere concentrati, prepararci bene per tutta la settimana e finire la fase a orologio con una vittoria. Questa seconda fase - aggiunge l’esterno texano - ci ha aiutato a crescere come squadra e a prepararci al meglio per i playoff. Se continueremo a difendere ad alto livello e a muovere la palla in attacco, avremo l’opportunità di vincere il campionato”.