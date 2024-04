Recuperati ad Agrigento 60 reperti d'età greco-romana

I carabinieri di Agrigento, in collaborazione con il nucleo Tutela patrimonio culturale diPalermo, hanno sequestrato 60 frammenti di anfore d'età greco-romana di provenienza sottomarina, che erano sicuramente all'interno di una nave naufragata, insieme a vasellame ritenuto essere di età medievale.I reperti - già affidati in custodia alla Sovrintendenza de ibeni culturali - sono stati ritrovati in un sacchetto di plastica abbandonato sul pontile Cormorano del porto turistico di Agrigento. Spetterà all'inchiesta, già aperta, provare ad identificare chi abbia ritrovato, appropriandosene, i reperti.