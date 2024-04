Il naufragio con 1100 morti, arcivescovo di Palermo prega per i migranti

Appello alla preghiera dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice per ricordare i1.100 migranti annegati, nove anni fa, a 200 chilometri a Sud dall'isola di Lampedusa. "Basta con gli stratagemmi internazionali, con i respingimenti, basta con le leggi omicide.L'inferno per questi nostri fratelli è diventato questo «maresalato» per le lacrime dei disperati che vi sono affondati senza riparo, senza una mano che li soccorresse, nella distruzione di ogni speranza. Per questo chiedo il tuo sostegno, Santa Rosalia, perché il mare di Palermo, il nostro Mediterraneo, torni ad essere uno spazio di pace e di concordia tra i popoli. Un mare dolce, un mare ospitale" torna a dire oggi Lorefice come fece già in un discorso del luglio del 2020. L'arcivescovo invita a ricordare le vittime di tutti i naufragi del Mediterraneo, definito da Papa Francesco "il più grande cimitero d'Europa". Il relitto dove si consumò la tragedia è stato recuperato dai fondali e adesso si trova nel porto di Augusta. Il Comitato 18 Aprile (che accoglie anche l'associazione Stella Maris presieduta dal parroco Don Giuseppe Mazzotta) chiede che lo scafo venga conservato perché si preservi la memoria della strage in mare del 2015. Oggi ilComitato 18 aprile, in collaborazione con l'arcidiocesi diSiracusa, la Guardia costiera, la Stella Maris, l'Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, il Comitato Welfare, la Fondazione Migrantes e la Caritas diocesana, ha organizzato ad Augusta una giornata commemorativa in memoria del naufragio. Previsti un convegno in mattinata, presso la Chiesa del Cristo Re, e una Celebrazione eucaristica, alle 18.30, davanti al relitto.