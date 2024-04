Intimidazione a psichiatra di Messina, tentano di bruciargli l'auto

Un medico psichiatra in servizio all'ospedale Papardo di Messina e' stato vittima ieri di un pesante atto intimidatorio. Mentre si trovava in servizio presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura Messina Nord poco dopo l'inizio del turno di pomeriggio ignoti hanno infatti tentato di dare fuoco alla sua automobile, rompendo il vetro del lato passeggero e cospargendo di sostanze infiammabili gli interni. Si tratta del secondo episodio nel giro di qualche mese ai danni di medici in servizio presso la struttura. "Questo - spiega il segretario generale della Cisl Fp Messina - pone importanti interrogativi sulla sicurezza del personale, sanitario e non, sui luoghi di lavoro. Un tema particolarmente caro alla Cisl Fp e alla Cisl in tutte le sue componenti, e sul quale convoglieremo tutti gli sforzi possibili senza concedere alcuna deroga".