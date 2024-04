Verde pubblico a Siracusa, stato di agitazione alla Coopservice Fm

Indetto con effetto immediato lo stato di agitazione dei lavoratori della coopservice Fm in appalto di servizio del verde pubblico lotto A.

Come denunciato dalla Filcams Cgil Siracusa con il segretraio generale Alessandro Vasquez, l'appalto in essere trova scadenza alla fine del mese di aprile e nonostante la gara unica del verde comunale risulti bandita e in fase di aggiudicazione da diverso tempo, nulla invece è certo per la continuità occupazionale e del servizio stesso nel mese di maggio.

"Rimarremo Vigili come dimostrato in questi anni al fianco di questi lavoratori che anche in condizioni spesso disumane e con condizioni di lavoro povero, hanno sempre portato avanti con il massimo impegno il loro servizio ed hanno il diritto alla realizzazione della clausola sociale che tuteli la loro occupazione". Questa la dichiarazione di Vasquez che non esclude anche azioni di protesta in questi giorni.