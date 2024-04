Morto a Treviso bimbo di un anno e mezzo investito dal papà in retromarcia

Morto bimbo di un anno e mezzo, investito domenica pomeriggio dall’auto del padre. Dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva i medici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso hanno constatato il decesso di Matteo Vidali a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nell'incidente. A riportare la vicenda del piccolo Matteo Vidali sono alcuni quotidiani locali. Domenica pomeriggio, a Casier (Treviso) il padre del piccolo, muovendo l’auto in retromarcia, non si è reso conto della presenza del figlio che stava rincorrendo un pallone e lo ha travolto.

I genitori lo hanno portato subito al Pronto soccorso ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: il suo cuore si è fermato ed è ripartito solo dopo altri 45 minuti di tentativi dei sanitari. Poi la terapia intensiva ma martedì sera la constatazione di morte. La procura trevigiana ha ordinato l’autopsia sul corpo del bambino mentre il padre è stato formalmente indagato per omicidio colposo allo scopo di poter svolgere tutti gli accertamenti del caso.