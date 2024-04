Modica, il Lions conferisce ad Angelo Ruta il premio "Eccellenze della Contea"

Venerdì 19 alle 19,30 l’illustratore Angelo Ruta riceverà il premio “Eccellenze della Contea di Modica”, istituito dal Lions Club Modica, presieduto da Laura Pisana, e conferito a personalità che con la loro attività hanno elevato l’immagine ed i valori del territorio di Modica. Per l’occasione è stato organizzato all’auditorium “Pietro Floridia “un evento intitolato “Io sono ciò che ricordo”, che sarà condotto dalla giornalista Chiara Scucces. Sarà ripercorsa la carriera di Angelo Ruta da vignettista del periodico modicano “Il Domani Ibleo” alle illustrazioni di libri e quotidiani come “Il Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera”. Saranno presentate anche delle opere teatrali che hanno visto Angelo Ruta regista fra cui “Vincent” dedicato a Van Gogh e prodotto a Modica da Mariolina Marino. Per l’occasione saranno proiettate immagini dello spettacolo “In pietra mutata ogni voce”, con regia di Angelo Ruta, un’opera unica realizzata il 20 agosto 2001 in occasione del centenario della nascita di Salvatore Quasimodo presso il sagrato del Duomo di San Giorgio.