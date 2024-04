Ragusa, venerdì pomeriggio i funerali di Giuseppe Leone: lutto cittadino

Saranno celebrati venerdì alle 15,30 nella cattedrale di San Giovanni, a Ragusa, i funerali di Giuseppe Leone, il maestro della fotografia che si è spento mercoledì a 88 anni. L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino dalle 15,30 alle 16,30. "In segno di rispetto per le esequie - afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì - è stato stabilito di esporre le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e di sospendere le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma in quell'arco di tempo. Invito inoltre tutti i ragusani, le attività commerciali, le organizzazioni di qualsiasi tipo e le scuole attive a sospendere le proprie attività in quella fascia oraria per unirsi simbolicamente in un piccolo momento di raccoglimento". Numerosi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare da tutte le parti d’Italia.

“Con la scomparsa di Peppino Leone, abbiamo perso una persona cara, ma le sue fotografie rimarranno per sempre a narrare la storia della nostra città”. Queste sono le parole della deputata regionale del M5S Stefania Campo, che si unisce al coro di cordoglio che in queste ore sta pervadendo, dopo la perdita dell’ottantottenne fotografo, famoso per aver immortalato, attraverso i suoi scatti, più di cinquant’anni di Sicilia, documentati in varie pubblicazioni".