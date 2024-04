Modica, antenna 5G in via Peppino Impastato: i lavori restano bloccati

Davanti al TAR di Catania, nel corso dell’udienza cautelare sulla causa promossa da Inwit S.p.A. contro il Comune di Modica con l’obiettivo di poter proseguire i lavori d'installazione dell'antenna 5G in Via Peppino Impastato sospesi da una ordinanza del Comune, la società ha rinunciato alla richiesta di sospensiva dell’efficacia dell’ordinanza comunale. I lavori, quindi, restano sospesi. "Il lavoro sinergico condotto su questo delicato argomento - dichiara il sindaco di Modica, Maria Monisteri - ha ottenuto questo primo, significativo risultato. Ovviamente non ci fermeremo e proseguiremo la nostra attività a tutela dei Cittadini, monitorando i passaggi necessari con i tecnici incaricati affinché si predisponga un Piano Polab che sia condiviso, tecnicamente plausibile, coinvolgendo anche i cittadini che spontaneamente hanno deciso di dare un contributo di sensibilizzazione sul tema. Il ‘piano’, avrà il compito di individuare le aree più idonee dove installare le antenne 5G a Modica, osservando criteri oggettivi che tengano in conto reali necessità tecnologiche e nel pieno rispetto del territorio e di chi lo abita. Mi preme e mi fa molto piacere sottolineare l’impegno corale a sostegno della nostra scelta e, ancor più nello specifico, quello della consigliera comunale della DC, Rita Floridia impegnata da sempre sul tema e prezioso ausilio nell’ottenimento di questo primo risultato".