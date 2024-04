Incidente nel tratto dell'autostrada Siracusa-Modica all'altezza dello svincolo Rosolini-Ispica alle prime ore del giorno: un Tir, per cause da accertare, è finito su un guard rail rimanendo pericolosamente in bilico.Il conducente del Tir è rimasto illeso; conseguenze solo per il traffico. E' intervenuta una pattuglia del distaccamento di Noto della Polstrada.

(Foto Franco Assenza)