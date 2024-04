Palermo, test difficile ma non proibito: al 'Barbera' arriva il Parma capolista

Test non impossibile quello del Palermo che domani sera alle 20,30 affronterà il Parma capolista. I rosanero cercano la prima vittoria dell'era Mignani.

Il tecnico di casa avrà nuovamente a disposizione Lucioni e Di Mariano, con il difensore che tornerà titolare nell'11 che affronterà i gialloblù. "Con il Parma, primo in classifica, affronteremo un test impegnativo e veritiero per noi. Sono curioso, la squadra ha lavorato bene - ha detto il tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Noi dobbiamo avere l’ambizione di prendere chi è davanti, è una questione di mentalità. Il Parma ha un allenatore che lavora con la stessa squadra da due anni. Il valore della squadra ducale è molto alto, ha dimostrato di essere il più forte. Ho già affrontato il Parma? Sono esperienze che ho fatto e che mi servono per raccontare ai miei ragazzi il livello del Parma, una squadra che è cresciuta e che ha dimostrato di essere la più forte di tutti".

Il tecnico rosanero si è poi soffermato sulle condizioni fisiche di Ranocchia, lontano ormai da diverse settimane: "Vorrei tutta la rosa a disposizione, ma gli infortuni e le squalifiche fanno parte del calcio. Ranocchia sta meglio, rientrerà tra poco. Sia lui che Vasic sono sulla via del recupero".

"Ogni giorno che alleno la squadra mi faccio un’idea sempre più chiara dei ragazzi che ho a disposizione. Mi porto sempre dei dubbi di formazione, perchè tutti vogliono giocare, spingono tutti allo stesso modo, ho fatto girare ed entrare quasi tutti. Fino a quando non alleni un giocatore non conosci il suo reale valore. Sceglierò la formazione migliore, ma so benissimo che chi entra può cambiare la partita. Ci sono giocatori di qualità in questo Palermo come Di Francesco, Insigne e Traorè che possono fare di poter fare questo ruolo, dipende dai momenti della partita. Dobbiamo essere bravi a capire quando forzare all’interno di una partita e quando essere un centrocampista puro".

(Nella foto Fabio Lucioni)