Rappresaglia di Israele contro l'Iran, niente missili ma lancio di droni

E' scattata nella notte la rappresaglia di Israele all'attacco subito sabato scorso dall'Iran. Esplosioni si sono udite nel Paese e nonostante Teheran non abbia confermato l'attacco subito, il Paese ha attivato la difesa aerea e si sono sentite esplosioni vicino all'importante base militare nei pressi di Esfahan.

L'Iran ha dichiarato di aver abbattuto diversi droni e che non c'e' stato "nessun attacco missilistico per ora" sul Paese, dopo che sono state udite esplosioni vicino alla citta' centrale di Isfahan. Diversi droni "sono stati abbattuti con successo dalla difesa aerea del Paese, non ci sono notizie di un attacco missilistico per ora", ha dichiarato il portavoce dell'agenzia spaziale iraniana Hossein Dalirian su X. L'agenzia di stampa Fars ha dichiarato che "tre esplosioni" sono state udite nei pressi della base aerea dell'esercito di Shekari, vicino a Isfahan.