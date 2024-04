Siracusa, agevolazioni per assistere agli spettacoli classici anche il 26 maggio

La Fondazione INDA annuncia una nuova “giornata siracusana”. Considerando l’alto numero di richieste, i residenti a Siracusa e nei centri della provincia potranno acquistare i biglietti a un prezzo speciale anche nella giornata di domenica 26 maggio, per assistere all’Aiace di Sofocle diretto da Luca Micheletti.

I biglietti sono disponibili da oggi e potranno essere acquistati esclusivamente di presenza in corso Matteotti 29 o al Teatro Greco di Siracusa. I residenti a Siracusa e nei centri della provincia, presentando un documento d’identità potranno acquistare fino a un massimo di 2 biglietti al costo di 20 euro per ciascun biglietto.